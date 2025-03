La rassegna “Du libri is megl che uàn” prende il via alla Bottega Bertaccini con l’appuntamento di sabato 8 marzo alle ore 17.30 con il romanzo di Domenico Francescone “Un viaggio di conoscenza, amore e poesia” (Tempo al Libro) e la raccolta di Nadia Giberti “Una vita di racconti” (Protos Edizioni).

Domenico Francescone è nato a Pescina (AQ) nel 1954 e risiede a Faenza dal settembre del 1984.

In questo suo nuovo romanzo, l’autore racconta il viaggio di Adriano, che attraversa città e luoghi della sua mente con uno sguardo in grado di cogliere gli spunti poetici del mondo moderno. Lasciandosi alle spalle Roma arrivando alla fine del viaggio a Faenza, Adriano compirà un percorso alla scoperta di sé e di luoghi nuovi, affrontando una fase inedita della sua vita, in cui le certezze lasceranno spazio a nuove sensazioni, richiamando ricordi del passato. Un viaggio che attraverso la conoscenza, l’amore e la poesia racconta la passione di un uomo alla ricerca di una nuova vitalità.

Con la casa editrice “Il Ponte Vecchio”, Francescone ha pubblicato: “La linea e il cerchio” (2006), “L’aria della solitudine” (2007), “La valigia di Stefano” (2009), “La vigna e la betulla” (2013).

Nadia Giberti vive invece nella Bassa Romagna. Ha iniziato a scrivere da ragazza, frequentando corsi di scrittura creativa all’Università Aperta di Imola e Lugo. Ha scritto poesie e racconti, fra cui alcuni premiati in concorsi letterari nazionali.

Questo “Una vita di racconti” è una raccolta multiforme di racconti del passato e racconti recenti, che spaziano dalla metà del secolo scorso a oggi.