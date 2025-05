Udienza preliminare in tribunale a Ravenna per due ragazzi per induzione e sfruttamento ella prostituzione, con l’aggravante di minacce e maltrattamenti. Si tratta di due ventisettenni che hanno costretto una ragazza a prostituirsi per mesi. La storia è ancora più inquietante se si pensa che i due a processo sono il compagno della ragazza e suo fratello. Indagata per maltrattamenti anche la madre dei due giovani.

La storia è raccontata dai quotidiani oggi in edicola.

La vicenda è andata avanti a cavallo fra il 2022 e il 2023: la ragazza, allora trentenne, viveva in casa del compagno e della sua famiglia, dove, di fatto, sarebbe diventata prigioniera.

Per indurre la propria vittima a prostituirsi, i due ventisettenni ricorrevano anche a droghe e minacce di morte. Dietro al pagamento di determinate somme, venivano quindi organizzati incontri con sconosciuti, quando la madre dei due ragazzi era fuori casa per lavoro.

Nel novembre del 2023 sono iniziate le indagini della Polizia di Stato, dopo la denuncia della ragazza. A luglio inizierà il processo.