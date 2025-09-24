I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, durante alcuni controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato un automobilista per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

La vicenda ha avuto inizio alcune sere fa, quando, poco prima della mezzanotte, una pattuglia del Pronto Intervento di Lugo, mentre era intenta ad effettuare alcuni controlli alla circolazione stradale nel comune di Massa Lombarda, ha deciso di fermare un’auto con a bordo due persone, risultate poi essere una coppia di 34 e 38 anni.

Nel corso del controllo i Carabinieri hanno notato che la passeggera tentava di nascondere qualcosa con i piedi. Dopo averla invitata a scendere dal mezzo, i militari hanno rinvenuto sul tappetino della sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, destinata ad un immediato uso personale, “preparata” su di un cucchiaio che la donna aveva tentato invano di nascondere. La circostanza ha indotto quindi i militari ad approfondire il controllo e, infatti, sotto il sedile dell’uomo, è stata rinvenuta una matrioska. La bambola, una volta aperta, invece di contenere altre matrioske più piccole, conteneva un involucro di cellophane con all’interno un cospicuo quantitativo di cocaina.

A questo punto l’autista è stato sottoposto al test salivare per accertare l’uso di sostanze stupefacenti, il quale ha dato esito positivo. L’uomo però, dopo la richiesta dei Carabinieri, si è rifiutato di sottoporsi ad ulteriori accertamenti ematici presso l’ospedale, decisone che gli è costata una denuncia penale e l’immediato ritiro della patente di guida. I due, infine, sono stati anche segnalati alla locale Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.