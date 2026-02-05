Prosegue senza sosta l’attività di controllo della Polizia di Stato di Ravenna per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio cittadino. Nella notte appena trascorsa, un nuovo intervento ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di droga e denaro contante.

Gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante la consueta attività di perlustrazione, hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione già oggetto di alcune segnalazioni. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere a un controllo, entrando nell’appartamento dove erano presenti due persone.

Nel corso delle verifiche, uno dei due soggetti, un cittadino tunisino di 33 anni regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish, alcune pasticche di ecstasy e oltre 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.

La Questura di Ravenna conferma che i controlli proseguiranno con particolare attenzione nelle zone più sensibili della città, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità legati allo spaccio di droga.