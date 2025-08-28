La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino per detenzione di sostanze stupefacenti, denunciandolo al tempo stesso per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e per detenzione abusiva di munizionamento.

L’operazione è scaturita nella tarda serata di ieri, dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura riguardante una lite in un appartamento del centro. Sul posto, gli agenti della Sezione Volanti hanno trovato un uomo insieme a una giovane donna in evidente stato confusionale. L’abitazione presentava vari elementi sospetti: ritagli di cellophane, bilance di precisione e una pipetta per il crack, segni inequivocabili dell’assunzione e della preparazione di sostanze stupefacenti.

La perquisizione dell’alloggio ha portato al rinvenimento di circa 265 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish, nascosti tra vasi e cassetti. Oltre alla droga, i poliziotti hanno trovato anche cartucce per pistola revolver e per fucile, illegalmente detenute, e un coltello da caccia a lama bilaterale.

Avvisata la Procura della Repubblica di Ravenna, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale ed è ora in attesa dell’udienza di convalida.