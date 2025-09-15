Nuovo arresto da parte dei Carabinieri della Stazione di San Lorenzo di Lugo, impegnati nei controlli sul territorio contro la microcriminalità.

I militari hanno fermato nella serata di ieri un giovane che, alla vista della pattuglia, ha mostrato un atteggiamento nervoso. Durante la perquisizione sono stati trovati in suo possesso una piccola quantità di hashish e due coltelli da cucina.

Il controllo è stato quindi esteso alla sua abitazione: nella camera da letto i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 90 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e una bilancia elettronica di precisione. Non solo: nel corso della perquisizione sono saltate fuori 86 banconote da 50 euro, per un totale di 4.300 euro, che pur apparendo autentiche si sono rivelate false.

Il giovane è stato quindi arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e introduzione e spendita di banconote falsificate.

Questa mattina, al termine dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Ravenna, il giudice ha disposto