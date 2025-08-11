Martedì 19 agosto, alle ore 21:15 l’Arena Borghesi di Faenza si trasformerà in un teatro sotto le stelle con Dreaming Melodies – Musiche dal magico mondo Disney, un excursus musicale tra le più amate colonne sonore dell’universo Disney, arrangiate in un mix tra classico e moderno. Protagonista della serata, il cast vocale formato da Daniela Peroni, Cecilia Ottaviani e Luca Balbi, che insieme all’Ensemble La Corelli diretto da Nicola Nieddu darà vita ad un’antologia di imperdibili classici (da “La Bella e la Bestia” a “Il Re Leone”, da “Mulan” a “Hercules”, fino ai successi Pixar), arricchiti dalla narrazione di Teresa Maria Federici, che guiderà il pubblico attraverso le storie, i personaggi e le atmosfere che popolano il celebre mondo Disney.

La biglietteria dello spettacolo è operativa all’indirizzo e-mail: biglietteria@lacorelli.it.

Ingresso: posto unico 5 €; gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Faenza e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, di AIAM e TUKE S.A.S.