Dragare i fiumi serve ? La Regione: “No, i letti dei fiumi non si sono alzati. Si sono alzate le golene”

Dragare i fiumi è utile ? Dai mesi successivi a maggio 2023 la domanda percorre ogni dibattito legato all’alluvione. Più geologi, anche di fama internazionale, si sono espressi contrariamente a questa soluzione. Il tema è stato toccato anche all’incontro di Villanova, legato alle fessurazioni sull’argine del Lamone. I tecnici della Regione hanno risposto con le misurazioni alla mano: il letto del fiume non è da dragare, anche perché non si è alzato. Interventi potranno avvenire in determinati punti, ma solo dove è necessario. È invece nelle golene che si dovrà lavorare per abbassare il livello della terra che nel tempo si è alzato, ma non sarà possibile ovunque.