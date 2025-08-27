La Polizia di Stato, impegnata nei servizi di controllo straordinari del territorio nelle località balneari di Cervia e Milano Marittima ha arrestato un cittadino tunisino sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso nel 2020 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

L’uomo, che si trovava in vacanza a Cervia, è stato individuato e fermato dal personale delle Volanti che, dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la Casa Circondariale di Ravenna per essere messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lo stesso, con a carico vari precedenti di polizia, era destinatario del provvedimento restrittivo menzionato dovendo espiare una condanna di anni 2 e un mese di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti commessi in altra provincia della Romagna nel 2016.