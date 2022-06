Mercoledì 8 giugno, alle 14, si terrà l’incontro di presentazione ‘Dottorati innovativi per le Imprese co-finanziati dal PNRR’, organizzato da Fondazione Flaminia in collaborazione con Università di Bologna, nell’ambito delle attività di promozione delle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di rafforzare le sinergie con il tessuto industriale.

Interverrà da remoto il professor Marco Carricato, delegato al Dottorato di Ricerca dell’Università di Bologna.

L’incontro si svolgerà in modalità mista: in presenza, nella sede di Flaminia, in via Baccarini, 27; da remoto, attraverso il link su www.fondazioneflaminia.it