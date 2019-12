Un nuovo incidente ha caratterizzato la viabilità lungo l’Adriatica nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre. Lo scontro è avvenuto a Camerlona, un tamponamento nel quale sono rimasti coinvolte tre vetture. Tre le persone coinvolte, in particolare una donna di 40 anni, ferita in maniera grave, ricoverata mediante l’elimedica all’ospedale Bufalini con il codice di massima urgenza.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale ravennate. Ad essere tamponata per prima è stata una Mercedes Classe A guidata da una 36enne, speronata da una Lancia Ypsilon con a bordo la 40enne rimasta gravemente ferita. La Lancia, a sua volta, è stata tamponata da un’altra Ypsilon condotta da una ragazza di 20 anni.

Come purtroppo spesso avviene in seguito ad incidenti lungo la statale 16, anche nel pomeriggio di mercoledì si sono formate lunghe code in entrambe le corsie di marcia.