Un sabato ricco di emozioni al Fight Club Ravenna, che ha inaugurato la seconda edizione di “WONDER 2.0 – Principi di difesa personale” proprio in occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze.

Sul tatami, mamme e figlie insieme per condividere la prima lezione del corso, dedicata alla scoperta dei principi di autodifesa come strumenti di consapevolezza, fiducia e relazione.

Ospite d’eccezione Anaysi Hernández, argento olimpico ai Giochi di Pechino 2008 e membro della Commissione Nazionale Difesa Personale FIJLKAM, che ha portato la propria esperienza internazionale e un messaggio di forza e ispirazione rivolto a tutte le partecipanti.



Il corso WONDER 2.0 proseguirà fino ad aprile con dieci appuntamenti (11 e 25 ottobre; 8 e 22 novembre; 13 dicembre; 7 e 21 febbraio; 7 e 21 marzo; 11 aprile) condotti dagli insegnanti tecnici federali del Fight Club Ravenna, con l’obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione e dell’autodifesa accessibile a tutte.

Nella stessa giornata, arriva anche un importante riconoscimento sportivo per il Direttore Tecnico Vito Durante, che ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani a Squadre Regionali di Karate, in scena a Urbino, gareggiando nella specialità del Kumite – Categoria Master A +75 kg.

Due risultati che confermano la doppia anima del Fight Club Ravenna: formazione e competizione, sport ed educazione, sempre con un unico obiettivo — far crescere le persone attraverso il valore delle arti marziali.