Giovanissimo e già mattatore. Davide Montevecchi, che già aveva brillato al “Trofeo delle Staffette” a Ravenna, si aggiudica due medaglie d’oro per il Nuoto Sub Faenza nella 2^ prova del Campionato regionale Libertas – Trofeo Rodolfo Nisiro di nuoto in vasca da 25 metri per la categoria Esordienti C. Montevecchi (nato nel 2018) ha vinto nei 25 metri farfalla e nei 25 stile libero, mentre altri risultati da podio sono arrivate dal settore femminile: Emily Sangiorgi (2019) e Vittoria Pirini (2019) si sono piazzate seconde rispettivamente nei 25 farfalla e nei 25 stile libero; Anita Papa (2019) è giunta terza nei 25 farfalla.

“Ci sono state ottime prove sia a livello cronometrico che tecnico per tutti – commenta l’allenatrice Giorgia Silimbani – oltre a miglioramenti dei tempi personali. Sono state bravissime le piccole della squadra, le bimbe nate nel 2019, che senza paura hanno affrontato una vasca a farfalla dopo appena un mese di allenamenti”.

Per gli agonisti delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores la 2^ prova del Campionato Regionale di Categoria di nuoto in Vasca Corta (CRCVC) prevede per domenica prossima 15 febbraio la disputa della 3^ parte alla piscina comunale di Forlì, che ha già visto le gare della 1^ e della 2^ sabato e domenica scorsi.

Anche le più giovani sincronette del Nuoto Sub Faenza appartenenti alla categoria Esordienti C e B erano in gara domenica 8 febbraio a Forlì, al 1° Trofeo Propaganda Fin di nuoto artistico, in cui erano previsti per entrambe le categorie gli esercizi Obbligatori. Si trattava della prima gara di Obbligatori per le Esordienti C (nate nel 2017), che hanno dimostrato di essere molto determinate, ottenendo tutte ottimi punteggi in entrambe le figure tecniche. I risultati più rilevanti sono arrivati da Gaia Assirelli che si è classificata 7^ (su un totale di 55 atlete) col punteggio complessivo di 46.1332 e da Margherita Borioni, 9^ col punteggio di 43.600. Le Esordienti B (nate nel 2016) hanno avuto un compito più difficile, dovendo gareggiare in quattro figure tecniche. Anche loro hanno ottenuto punteggi eccellenti, dimostrando crescita dallo scorso anno. Vittoria Vespignani si è piazzata 6^a (su un totale di 37 atlete) col punteggio di 40.2644, Alyssa Bucci 20^ con 37.873, Olivia Cavina, 21^ col punteggio di 37.4179.

Domenica 22 febbraio le sincronette del Nuoto Sub Faenza saranno impegnate su due fronti: a Casalecchio di Reno nel bolognese al 19° Trofeo Uisp “Città di Casalecchio” con le atlete delle categorie Ragazze e Juniores che porteranno i programmi liberi di Solo, Duo, Trio e Squadra; a Ravenna al 4° Campionato regionale Fin Agonismo con le Esordienti A, le quali gareggeranno sempre negli Obbligatori.

Nel settore della pallanuoto giovanileè scesa in acqua nel weekend solo la squadra Ragazzi Under 14 che ha ricevuto Ravenna nell’ambito della 3^ giornata di andata nel Girone G della 2^ fase del Campionato regionale Fin. Il risultato finale di 7 a 16 premia la capacità degli ospiti di andare a bersaglio da lontano, ma deve tenere conto delle varie e importanti assenze nelle file faentine, tra cui quella del portiere titolare, dovute a malanni stagionali e ad un infortunio; il bel gioco espresso non ha prodotto le attese marcature. La 4^ giornata vedrà i Ragazzi Under 14 faentini in trasferta domenica 1 marzo alle 13.45 alla piscina Dogali di Modena contro i pari età dell’Accademia Militare.