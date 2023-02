Doppio incidente sulla statale Adriatica la mattina di questo mercoledì.

Il primo si è registrato nel tratto ravennate, all’uscita del Comet, dove sono stati coinvolti un camion e un auto, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono prontamente intervenuta la polizia per gestire il traffico bloccato.

Il secondo incidente si è registrato sempre sulla statale Adriatica, al km 173, nei pressi di Cervia, sulla carreggiata in direzione Marche il traffico è provvisoriamente bloccato a causa del carico disperso sul piano viabile da un mezzo pesante.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.