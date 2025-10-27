All’Azienda Galassi di Alfonsine, celebre in tutta Italia per il suo Labirinto Effimero, l’autunno si tinge di paura e magia. In occasione di Halloween 2025, torna uno degli eventi più attesi e amati dal pubblico: le Serre Stregate, un format unico che trasforma le serre dell’azienda in autentiche gallerie dell’orrore. Ogni angolo diventa un racconto da brivido, con allestimenti curati nei minimi dettagli per offrire un’esperienza immersiva e indimenticabile. Quest’anno, Halloween raddoppia con due appuntamenti imperdibili per piccoli e grandi.

Giovedì 30 ottobre alle 20.30 “Harry Potter e il Labirinto delle Ombre”, una notte magica dedicata ai bambini e alle famiglie. Tra zucche, ragnatele e creature buffe, i piccoli esploratori potranno avventurarsi in un percorso stregato pensato su misura per loro. Un’occasione perfetta per vivere la festa di Halloween in un’atmosfera incantata, con un pizzico di paura e tanto divertimento. I professori di Hogwarts riceveranno il pubblico e assieme ad alcuni dei protagonisti della saga di Harry Potter li condurranno attraverso una serie di prove e giochi alla vittoria della Coppa delle Case. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

Inoltre, dalle 19 sarà possibile cenare con maghi e streghe all’agri-bistrot dell’Azienda Galassi, che per l’occasione proporrà anche dei menù a tema.

Per info e prenotazioni: cell. o WhatsApp 349 425 25 73. Gioco-Evento realizzato dall’Associazione Culturale “Tutti Meno Uno”, in collaborazione con Kid Lights.

Venerdì 31 ottobre dalle ore 20 ci sarà la Serata Horror: Halloween Devil Circus.

Le Serre Stregate dell’Azienda Galassi diventano un vero incubo a occhi aperti. Nebbie, suoni inquietanti, presenze oscure e scenografie immersive mozzafiato accompagneranno i visitatori lungo un percorso horror da affrontare solo se si hanno nervi saldi. L’evento è sconsigliato ai minori e a persone particolarmente sensibili. L’esperienza include effetti sonori forti, luci stroboscopiche e attori dal vivo. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

Prima, durante e dopo lo spettacolo, l’agri-bistrot è aperto per aperitivi, cene e dopo-cene.

Per informazioni: cell. 335 8335233.

L’Azienda Agricola Galassi Carlo si trova in via Roma 111, Alfonsine (RA) www.galassicarlo.com