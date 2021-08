Torna con la XXIII edizione “Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d’autore” organizzato dall’Associazione Cantieri Danza che quest’anno si sviluppa in due momenti dal 3 al 7 settembre e dal 7 al 10 ottobre. Tanti momenti con un’unico claim “Righa here, right now” per rifondare collettivamente una dimensione culturale e sociale.