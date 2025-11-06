Doppio appuntamento organizzato dal Lions club Cervia ad Novas sul tema della salute, dove la prevenzione sanitaria riveste un ruolo e un’importanza sempre crescente. La prevenzione sanitaria, infatti, è fondamentale in quanto riduce il rischio di malattie, migliora la qualità e la durata della vita individuale e tra l’altro rende il sistema sanitario sostenibile.

Attraverso stili di vita sani, screening e controlli periodici, si possono identificare precocemente problemi di salute, dichiara il Dott. Riccardo Balestra consigliere del Direttivo del Lions club Cervia ad Novas, Gastroenterologo già Medico di Medicina Generale. Si parte il giorno martedì 11 novembre alle ore 17,30 presso la Casa del Volontariato di Cervia in via Villafranca 8/B per l’incontro “Prevenzione e donazione per una salute consapevole”. Organizzato in collaborazione con l’Associazione volontari donatori Avis Cervia, l’incontro pubblico è gratuito e aperto. Durante il pomeriggio la dott.ssa Giulia Gardelli, medico chirurgo con una lunga esperienza nel settore, illustrerà l’importanza della prevenzione e della donazione.

Si terrà poi, continua il dott. Balestra sabato 15 novembre dalle ore 8,30 alle ore 12,00 in P.zza Garibaldi a Cervia con l’ausilio di volontari dell’Associazione diabetici di Ravenna, della Croce Rossa e personale dell’Ausl, uno screening gratuito dei valori della glicemia per tutti coloro che lo desiderano.

“Con questi momenti gratuiti e aperti a tutti intendiamo come Lions club – spiega il dott. Riccardo Balestra – fornire un servizio di sensibilizzazione su temi di rilevanza sociale per tutti i cittadini rispondendo in tal modo ai bisogni reali del territorio”.

