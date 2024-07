Fra domani, sabato 6 e domenica 7 luglio, al centro sportivo Casal B Sport di Casalborsetti, in via Spallazzi 1, sono in programma due importanti iniziative sportive.

domani, sabato 6 a partire dalle 9, va in scena la quarta edizione del Trofeo AIL Ravenna di padel – doppio misto, aperto a tesserati

FITP agonistici e non agonistici. Il ricavato dell’iscrizione sarà devoluto all’AIL

Domenica 7, sempre a partire dalle 9, ecco invece il primo Torneo “Valli e pinete” di pickleball, riservato al doppio libero maschile, femminile o misto. In mattinata svolgimento dei gironi, a pranzo strozzapreti al ragù, nel pomeriggio tabellone ad eliminazione diretta. Almeno quattro partite garantite a tutte le coppie iscritte, premi in materiale sportivo e gastronomico.