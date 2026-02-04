Da 177 anni in Romagna si celebra il IX FEBBRAIO, giorno in cui a Roma, nell’anno 1849, l’Assemblea Costituente dichiarava decaduto il potere temporale dei Papi e proclamava la Repubblica.

In quell’anno, i patrioti italiani accorsero a Roma da tutte le parti d’Italia per difendere la neonata Repubblica. Nella decadente capitale del potere temporale del papato, iniziava infatti il cammino verso la libertà, l’indipendenza e la moderna democrazia.

La vita della gloriosa Repubblica durò pochi mesi a causa dell’intervento militare francese, che per convenienza politica ristabilì il papato. Tuttavia quella della Repubblica Romana fu l’esperienza più significativa del Risorgimento italiano, un banco di prova di nuove idee ispirate dal pensiero di Giuseppe Mazzini, guida riconosciuta del movimento democratico.

Il 1° luglio l’Assemblea Costituente decretava la cessazione della difesa di Roma diretta da Giuseppe Garibaldi, ormai diventata impossibile, e approvava come proprio atto estremo la Costituzione della Repubblica Romana, che venne solennemente proclamata a futura memoria e che, nella sua modernità, servirà di fondamento, cent’anni dopo, alla Costituzione della Repubblica Italiana.

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso l’Aula Magna della Casa Matha, in piazza A. Costa 3, Ravenna, si rinnoverà la memoria della Repubblica Romana del 1849 con la conferenza dal titolo Memoria della Repubblica Romana e attualità della Repubblica Italiana, tenuta da Pietro Caruso, direttore della rivista «Il pensiero mazziniano» e da Sauro Mattarelli, storico e saggista.

Porteranno i saluti Mario De Lorenzi, Presidente della Società Conservatrice del Capanno Garibaldi, Laura Agrioli, Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Veterani e reduci Garibaldini – sezione “Anita Garibaldi” di Ravenna, ed Eugenio Fusignani, Vicesindaco di Ravenna e Presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento. A presiedere l’appuntamento sarà Gabriele Scardovi, Presidente dell’Associazione Mazziniana Italiana – sezione “Sauro Camprini” di Ravenna.

L’evento, aperto al pubblico, sarà patrocinato dal Comune di Ravenna.

Lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 9.30, per celebrare la nascita della Repubblica Romana, presso la targa di bronzo dedicata a Giuseppe Mazzini, nello scalone del Comune in Piazza del Popolo, la Società Conservatrice del Capanno Garibaldi, l’Ass. Naz. Veterani e Reduci Garibaldini, l’Associazione Mazziniana Italiana, unitamente alla Fondazione Ravenna Risorgimento, deporranno una corona in memoria.