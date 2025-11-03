Il Campionato Emilia-Romagna di baskin vedrà la quarta giornata in scena sul campo di casa per l’Associazione Sportiva Disabili Dilettantistica Faenza.

Domenica 16 novembre, al Palazzetto dello Sport “Dino Bubani”, si giocherann,o tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio, con ingresso gratuito, due incontri del Girone Sud: alle 11 il Faventia Bianca affronterà nel “derby” cittadino il Faenza Blu; alle 13.30 il Medi Baskin Medicina se la vedrà con i Baskin Brothers Molinella.

Anche se sono attese diverse decine di sostenitori delle due formazioni della “bassa” bolognese, è sulla partita tutta manfreda che si accentreranno le attenzioni.

Le due squadre, capitanate dai coach Elisa Arcangeli e Nicola Geminiani, infatti sono entrambe nate e cresciute “in casa” dell’Associazione Sportiva Disabili Dilettantistica, che ha sede nell’edificio della piscina comunale a poche decine di metri dal luogo dell’incontro, il palazzetto denominato PalaBcc in omaggio allo sponsor, la Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese che, oltre a diverse realtà sportive, offre il suo sostegno economico alla A.S.D.D..

Lo scorso 24 settembre l’Associazione Sportiva Disabili Dilettantistica ha ricevuto dal Panathlon Club Faenza il prestigioso “Attestato di Qualità Sport per tutti e eccellenza, per avere sviluppato programmi includenti e partecipativi nel rispetto della sicurezza nello sport come promozione del ben-essere”.

Da un anno è in funzione il Campo Polifunzionale di Baskin e Pallacanestro nell’area all’aperto presso il Palazzetto dello sport “Dino Bubani” in Piazzale Aldo Pancrazi 1/, che vuole rispondere alle esigenze di inclusione nello sport portata avanti dall’A.S.D.D. assieme alla Nuova Co.G.I.Sport., che gestisce nella zona le piscine comunali e, in collaborazione col Faenza Basket Project il Palasport e il campo di pallacanestro all’aperto, che è stato oggetto di riqualificazione nel corso del 2024.

“La nostra è un’associazione di volontariato no-profit, dove tutti si impegnano con spontaneità e passione – sottolinea la presidente Lara Maccolini -. Lo sport è salute, lo sport è di tutti, il baskin è l’emblema di tutto questo”.

Baskin significa “basket inclusivo”. E’ uno sport pensato, studiato e realizzato affinché ragazzi normotipici e ragazzi diversamente abili possano giocare insieme nella stessa squadra (composta sia da maschi sia da femmine). Prende spunto dalla pallacanestro, della quale utilizza la struttura generale, ne mantiene gli obiettivi ma ne cambia le regole, adattandole ai vari tipi di disabilità presenti. Tanto è che qualsiasi tipo di disabilità (purché consenta il tiro in un canestro) può prendervi parte con compiti specifici e fondamentali per la determinazione del risultato finale.

Il baskin approda a Faenza nel 2014 grazie all’A.S.D. Disabili che, con il supporto e la partecipazione di giovani sportivi faentini, ha dato vita ad un sogno divenuto in breve realtà.

L’attività natatoria è la punta di diamante delle attività dell’Associazione seguita dall’attività di squadra nel baskin che ha permesso di allargare gli orizzonti.

Dal 2018 la partecipazione al baskin è aumentata fino ad arrivare alla formazione di due squadre attive sul campo: l’A.S.D.D. Faventia Baskin (maglia bianca) e l’A.S.D.D. Baskin Faenza (maglia blu).