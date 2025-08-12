Il tradizionale appuntamento con il “Ballo Scalza” si sdoppia per Ferragosto: mettendo in calendario anche la serata di giovedì 14, oltre a quella tradizionale del venerdì, il 15.
E proprio giovedì 14 ecco in locandina l’ospite speciale: Nil Do Brasil, che impreziosirà la serata con il suo live show dedicato alla musica e alla danza brasiliana. Anche in cucina, per chi lo desidera, sapori brasiliani con il churrasco.
Ospiti anche in console, accanto al dj resident Checco Tassinari: giovedì 14 Eliza Zattini, coadiuvato dalla vocalist Carlotta Savorelli; venerdì 15 Fabio Marchi, con Alex Testi vocalist.