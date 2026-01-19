PALLAMANO ROMAGNA-MARCONI JUMPERS 37-19 (p.t. 18-8)

MODENA-ROMAGNA 24-35 (p.t. 15-16)

Giornata 9

PALLAMANO ROMAGNA-MARCONI JUMPERS 37-19 (p.t. 18-8)

Romagna: Baldini, Chiarini, Betti, Bandoli 1, Laghi 2, Ariotti 4, Cristaudo, Tomei 6, Zanoni 2, Capra 4, Fregnani 4, Menghetti 1, Romanato Chiarini 2, Landi 2, Spada 2, P.Montanari 7. All: M.Montanari

Marconi Jumpers: Stagnini, E.Arati 4, Pressanto 1, Grossi 5, C.Arati, Spaggiari 1, Ferretti 5, Dugoni, Mastromatteo 2, Gazzini, Magnani 1. All: Mainini

Vittoria agevole della Pallamano Romagna contro il Marconi Jumpers nel classico testacoda tra la capolista e il finalino di coda della classifica. Un 37-19 che non registra particolare storia, visto il dominio assoluto dei gialloneri. Sugli scudi la coppia composta da Pietro Montanari e Riccardo Tomei che infila 13 reti complessive, un terzo di quelle di squadra. Il Romagna inizia a spingere fin dalle prime battute, mettendo un buon margine: 5-1 al 9’ con doppietta di Tomei e Laghi, quindi dal 7-3 (al 14’) di Matromatteo, si passa al 12-3 (al 21’) con un buon 5-0 che spezza definitivamente l’equilibrio della gara: a segno Capra, Fregnani, Landi, Spada e Tomei. Negli ultimi minuti della prima frazione i locali allungano su un comodo +10 con cui ci si ferma all’intervallo (18-8). Nella ripresa arriva subito il “magic moment” di Pietro Montanari che infila 6 reti pressoché consecutive che regalano, di fatto, lo scatto decisivo per i locali: al 12’, infatti, il Romagna conduce 27-10 e per i reggiani è notte fonda. Tra gli ospiti si fa notare per qualche buona conclusione il trio Ferretti-E.Arati-Grossi che frutta 14 dei 19 gol del Marconi Jumpers. Il massimo vantaggio di serata +20 lo firma Marco Capra al 20’ con la rete del 33-13.

Finisce tra gli applausi per un Romagna che comincia il 2026 come aveva finito il 2025, invero con un largo successo.

Giornata10

MODENA-ROMAGNA 24-35 (p.t. 15-16)

Modena: Guerra, Barbieri 1, Conventi, Maiolo, Malaguti, Manfredi, Marchi 1, Montecchi 3, E.Ragazzoni, S.Ragazzoni 10, Schiavone 5, Trevisi 1, Vezzelli 1, Vinattieri 2. All: Morselli

Romagna: Chiarini, Baldini, Bandoli 1, Parmeggiani 4, Laghi 4, Ariotti 8, Capra 1, Fregnani 1, Lega 3, Donati, Romanato Chiarini 1, Landi 2, Spada 2, Pompei 4, P.Montanari 1, Tomei 3. All: M.Montanari

Mercoledì 14 gennaio, allo storico impianto del PalaMolza, va in scena il big match di questo girone emiliano romagnolo: Modena-Romagna vale (e varrà anche nei prossimi scontri) il primo posto in classifica. E con il successo 35-24 la squadra di coach Marcello Montanari stacca un +5 che fa tanto bene al morale di una squadra che sta giocando ad alto livello da inizio stagione. Nonostante le assenze e nonostante un calendario atipico (si ripetono due volte sia il girone d’andata che quello di ritorno, per un totale di 20 giornate complessive).

Certo, il Romagna rispetto al Modena ha giocato una partita in più, ma è ben augurante la superiorità mostrata finora nei confronti diretti sia in casa che in Emilia (vittorie 34-28 e 35-24). Per di più, si tratta della 5a partita (su 8 disputate) in cui gli arancioblu raggiungono o superano quota 30 nelle reti realizzate (e sono “solo” 29 contro l’Estense). Dominio totale anche nelle statistiche delle reti realizzate (266) e nella differenza reti (+83). Non si tratta, chiaramente, di un arrivo, ma di un punto di partenza per affrontare con la stessa “cattiveria” agonistica la seconda parte della stagione

“Grande vittoria che fa fare ai ragazzi un passo avanti in classifica con un bel +5, anche se con una partita in più” commenta Antonio Cristaudo, il dirigente accompagnatore della squadra “Grande prestazione di tutta la squadra e, soprattutto, dei due portieri: Lorenzo Baldini nel primo tempo e Andrea Chiarini nel secondo. Molto merito va dato anche a coach Marcello Montanari per come ha saputo preparare e gestire la partita”.

Inizio di gara equilibrato (4-4), poi Federico Ariotti fa gongolare i tifosi arancioblu infilando ben 6 reti nell’8-4 (11’) con cui il Romagna tenta la prima fuga (le altre due le segna Gianluca Lega). I locali, però, mettono in mostra Stefano Ragazzoni (uno che ha già giocato diverse stagioni in serie A) che segna a ripetizione: Modena torna a galla e, per di più, trova il vantaggio sull’11-10 al 20’, con il poker filato del suo leader tecnico. Il finale di primo tempo è molto vivace e divertente con gol da ambo i lati: S.Ragazzoni segna altre 3 reti; Landi 2 rigori; 1 a testa per Montecchi, Parmeggiani, Ariotti, Pompei e Laghi. Alla pausa lunga ci si arriva sul 16-15 per i romagnoli.

Nei primi 15’ della ripresa il Romagna riesce a mantenere il vantaggio di 2-3 reti (19-16, 22-19) grazie agli squilli di Pompei (3), Capra, Parmeggiani (rigore) e Laghi. Il Romagna sembra aver infilato la fuga giusta quando raggiunge il +6 (26-20 e 28-22 a 6’ dalla fine) e il finale non nasconde insidie, con i ragazzi di coach Montanari che volano oltre la doppia cifra di vantaggio. Modena crolla nella seconda parte della ripresa, con i romagnoli che non alzano mai il piede dall’acceleratore, senza guardarsi indietro, verso il trionfante 35-24 alla sirena finale.

Prossimo turno.

Il Romagna di coach Marcello Montanari ospiterà l’Estense in una giornata particolarmente interessante anche per via del turno di riposo della prima inseguitrice Modena che rischierà di scivolare a -7 in classifica (seppur con una gara da recuperare rispetto agli arancioblu).

Gli ultimi risultati:

Giornata 8

Marconi J-Modena 15-24

Estense-Carpine 31-23

Riposa: Romagna

Giornata 9

Romagna-Marconi J 37-19

Carpine-Modena [24.01.26]

Riposa: Estense

Giornata 10

Modena-Romagna 24-35

Marconi J-Estense [18.01.26]

Classifica:

15 Romagna (8)

10 Modena (7)

7 Estense (7)

4 Carpine (7)

0 Marconi J (7)

Giornata 11

Romagna-Estense [24.01.26]

Marconi J-Carpine [01.02.26]

Riposa: Modena