Venerdì 21 novembre alle ore 18,30 Giuseppe Dalle Fabbriche presenterà il suo libro Abbiamo cura dei bambini edito da Tempo al libro. Pedagogista ed educatore durante il suo lavoro ha osservato le fasi della vita dagli zero ai 18 anni, vivendo e relazionandosi con genitori, educatrici, insegnanti, assistenti sociali, psicologi.

Tante sono le attenzioni di vario genere che fanno parte di un rapporto di cura, che possono cambiare il modo di stare insieme. Ma da dove si comincia? “Abbiamo cura dei bambini” propone agli adulti, insegnanti e catechisti, piccoli accorgimenti, riflessioni che possono cambiare la relazione e diventare atteggiamenti di cura, con un’attenzione alle persone, all’ambiente, e alle esperienze.

Nessuno nasce genitore, educatore, ma lo si diventa attraverso l’osservazione, l’esperienza e la sperimentazione, oltre l’esperienza.” Prendersi cura dei bambini, dei ragazzi rispettando unicità e personalità di tutti.

Sabato pomeriggio alle ore 15, a conclusione della settimana nazionale Nati per Leggere (NpL) istituita nel 2014 per tutelare il diritto delle bambine e dei bambini ad accedere alle storie, in coincidenza con la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre, verrà presentata la nuova Guida per genitori e futuri lettori Nati per Leggere

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale e a Faenza è promosso dalla Biblioteca, in collaborazione con pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.

L’incontro, che vedrà la presenza di Angela Dal Gabbo, sarà l’occasione per approfondire l’importanza della lettura condivisa fin dalla prima infanzia e conoscere le novità bibliografiche. La Guida, infatti, è il risultato del lavoro di ricerca bibliografica degli ultimi due anni e di esplorazione costante del mercato editoriale italiano ad opera dell’Osservatorio editoriale NpL.

Angela Dal Gobbo è esperta di illustrazione e letteratura per l’infanzia, conduce corsi di formazione per bibliotecari, operatori, insegnanti e genitori in numerose città italiane. È consulente del gruppo di coordinamento nazionale Nati per Leggere, membro dell’Osservatorio editoriale NpL e collabora alla redazione del catalogo nazionale.