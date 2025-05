Dopo un anno di pausa torna il 30 maggio la Cena Itinerante

Torna la Cena Itinerante nel Distretto A di Faenza dopo la pausa del 2024 e l’edizione a Modigliana (il nuovo format autonomo tornerà dopo l’estate). Legami il tema di quest’anno per l’evento in programma il 30 maggio, legami affettivi, ma anche nel senso di emozioni e rapporto con i luoghi. Il 30 maggio la Cena Itinerante inaugurerà alle 19, anche se alcune visite guidate anticiperanno l’orario di inizio. Da Piazzale Pancrazi e dal centro commerciale Il Borgo saranno attive le navette del GreenGo Bus, fino a mezzanotte, per raggiungere il centro di Faenza.