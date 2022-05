Dopo quasi tre anni, riapre il Teatro Rossini di Lugo | VIDEO

Riapre il teatro Rossini di Lugo. Il 15 maggio, in occasione del patrono della città, Sant’Ilaro, il rinnovato teatro ospiterà un concerto dell’Orchestra Cherubini e del pianista David Fray. Bach, Mozart, Rossini gli autori delle musiche che celebreranno il ritorno del pubblico dopo quasi tre anni di assenza. L’antico teatro, terminato nel 1761, chiuse per lavori poco prima della pandemia. La chiusura forzata dovuta all’emergenza sanitaria, ha poi portato l’amministrazione comunale a decidere per un investimento più sostanzioso per recuperare la struttura da un punto di vista sismico, energetico, estetico, culturale, migliorando al contempo la qualità dell’impiantistica tecnica. 2 milioni e 150 mila euro l’investimento da parte del Comune, coadiuvato dalla Regione Emilia-Romagna.