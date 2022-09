Dopo l’incidente in circonvallazione, è di nuovo scontro in maggioranza sull’assenza dello spartitraffico

L’incidente sulla circonvallazione di giovedì sera, in prossimità proprio dei nuovi autovelox, ha riportato al centro della discussione politica e dei cittadini il problema dell’assenza dello spartitraffico centrale. La mancata concretizzazione di un percorso, che era già stato delineato dalla giunta Malpezzi, aveva portato a dicembre dello scorso anno a dissapori all’interno della maggioranza. A chiedere la barriera ad alta voce era il capogruppo di Italia Viva Alessio Grillini, che oggi, lamentando una scarsa considerazione, si dice pronto ad uscire dalla maggioranza se non verrà installato lo spartitraffico e non verranno rimossi gli autovelox.