Dopo le elezioni previste novità per la quarta corsia in A14

I lavori per la quarta corsia in A14 inizieranno nella primavera del 2023. L’opera è stata riconosciuta di pubblica utilità dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L’ampliamento, nella cui progettazione ha esercitato un ruolo importante uno studio faentino, è collegato anche alla realizzazione del casello autostradale Castel Bolognese-Solarolo. Proprio i sindaci dell’area faentina avevano chiesto di poter iniziare i lavori per il casello insieme all’avvio dei lavori per la quarta corsia.