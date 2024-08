Dopo le dimissioni di de Pascale, sarà la giunta colleggialmente a governare la città

Comunque si concluderanno le elezioni regionali, Michele de Pascale si dimetterà da sindaco di Ravenna, sia che venga eletto come nuovo presidente della Regione, sia che diventi consigliere regionale fra le fila dell’opposizione. In attesa dell’elezione del nuovo sindaco, a Ravenna si aprirà un momento di transizione nel quale sarà tutta la giunta insieme a portare avanti il programma di mandato e la gestione della città, come hanno spiegato oggi l’assessore Federica Del Conte e Alessandro Barattoni, in veste di segretario provinciale del partito.

Da definire ancora invece se le deleghe attualmente in capo al sindaco, come politiche per la salute e PNRR, saranno attribuite a qualche assessore o se saranno gestite sempre collegialmente da tutta la giunta.