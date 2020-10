Dopo l’aggressione dei vandali, parte il restauro della scultura in mosaico dedicata alle donne vittime di femminicidio

Dopo essere stata danneggiata dai vandali e dallo scorrere del tempo, la scultura in mosaico dedicata alle donne vittime di femminicidio che a partire dal 2009 si trova in piazzetta Serra, tornerà finalmente alla sua bellezza originale. L’opera infatti sarà completamente restaurata da un gruppo di studentesse del Liceo Artistico e dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna iscritte all’Associazione Dis-Ordine. I lavori di restauro impegneranno le ragazze per circa quattro giorni, mentre l’inaugurazione ufficiale dell’opera si terrà a novembre. Alcuni vandali nel 2018 avevano danneggiato un lato dell’opera e rimosso uno dei gigli che componevano la composizione e che simboleggiavano le donne vittime di violenza.