‘La visita di Stato delle loro Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla ha avuto un enorme successo per i rapporti tra Regno Unito e Italia. L’evento ai Musei Byron e del Risorgimento ha permesso di porre in risalto i forti legami culturali che uniscono i nostri paesi storicamente e ancora oggi’. Inizia così la lettera di ringraziamenti che l’Ambasciatore Britannico in Italia Lord Edward David Gerard Llewellyn ha scritto alla Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Mirella Falconi Mazzotti, a conclusione di un lungo periodo che ha visto nascere, svilupparsi e concretizzarsi la visita dei Reali Britannici al Museo dedicato al grande poeta del Romanticismo inglese il 10 aprile scorso.

‘Il determinante supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna da Lei presieduta _ prosegue Lord Llewellyn _, della governance e di tutto lo staff sono stati fondamentali per assicurare il successo dell’iniziativa e desidero esprimere un caloroso ringraziamento per la vostra prontezza e disponibilità ad accogliere con entusiasmo e spirito proattivo le richieste organizzative’.

A nemmeno sei mesi dall’inaugurazione del 29 novembre scorso, i Musei Byron e del Risorgimento hanno già potuto annoverare tra i propri prestigiosi visitatori, oltre ai Reali Britannici Carlo e Camilla, anche il Vice Presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, il Vice Presidente del Consigli e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ed importanti personalità del mondo della cultura e dello spettacolo come Pietrangelo Buttafuoco, Antonio Caprarica, Gianni Morandi e Claudio Martelli.

Il 18 maggio prossimo una rappresentanza di giornalisti inglesi, coordinata dall’Apt Servizi Emilia Romagna in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna, sarà in visita ai Musei: tra gli inviati britannici anche Emma Cook del ‘The Observer’ ed Alex Salakis del ‘The Times’. Il tutto mentre all’orizzonte si annuncia un’altra prestigiosa visita internazionale.