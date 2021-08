Sembrava potesse essere un Gran Premio favorevole per l’Alpha Tauri. La scuderia di sede a Faenza aveva impostato le vetture con un settaggio molto efficace sul bagnato. Purtroppo la gara non si è disputata a causa del maltempo e alla fine per la squadra sono comunque arrivati 4 punti, grazie al sesto posto ottenuto da Pierre Gasly nelle qualifiche del sabato.

“Prima di tutto, mi dispiace molto che a causa delle circostanze negative, i fan che sono venuti non abbiano potuto assistere a una gara emozionante” ha commentato il Team Principal Franz Tost.

“Spero davvero che si rendano conto che oggi semplicemente non sussistevano le condizioni per correre con una macchina di Formula 1. Ero convinto che sull’asciutto avremmo potuto mostrare una performance molto migliore con entrambe le vetture, dato che il set-up aerodinamico era ottimizzato per quelle condizioni. Pierre è partito dalla sesta posizione ed è sembrato competitivo per l’intero weekend. Yuki è partito sedicesimo e penso che avrebbe avuto l’opportunità di finire in zona punti. La pioggia battente ha impedito di disputare la gara e devo dire che i commissari e la direzione gara hanno preso la decisione giusta: oggi sarebbe stato troppo rischioso iniziare normalmente la gara. Già alle spalle della seconda vettura, nessuno poteva vedere nulla. Quindi se, per esempio, una macchina fosse finita in testacoda in una delle curve veloci, avrebbe provocato un brutto incidente. La sicurezza è la priorità, quindi Michael Masi e i commissari hanno preso la decisione corretta oggi”.