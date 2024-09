Mi rendo assolutamente conto della grande difficoltà in cui versano i cittadini di Faenza, così come quelli di Bagnacavallo, Cotignola, Lugo e dei comuni collinari. Per questo penso che qualsiasi decisione in merito ai provvedimenti da prendere, i lavori da eseguire, le pressioni da esercitare con forza verso i soggetti tenuti a dare risposte, debbano essere frutto di una linea comune del territorio provinciale.

Io credo che la nostra fragilità vada affrontata tutti insieme, valutando l’intero assetto idrogeologico che coinvolge dalle colline al mare, perché se le colline franano, il mare non riceve e il nostro sistema di fiumi e canali non funziona come una grande orchestra, non ci salviamo. Non ci salviamo da soli.

Allo stesso modo credo che le risposte ai nostri cittadini debbano essere date tenendo conto del livello di gravità del danno, delle possibilità delle famiglie e delle disponibilità pubbliche.

Queste riflessioni le faremo celermente per sostenere al più presto le famiglie in difficoltà. Nel frattempo invitiamo tutti coloro che lo desiderano a sostenerci tramite il conto corrente attivo per le donazioni. Queste risorse saranno sicuramente utilizzate e rendicontate per affrontare l’emergenza”.