Dopo la denuncia dei cittadini, interrogazione alla Commissione Europea: i danni delle alluvioni erano evitabili ?

“I danni causati dalle due alluvioni potevano essere mitigati o persino evitati”. Ne sono convinti alcuni cittadini di Faenza che ha presentato una denuncia alla Commissione Europea per le alluvioni del 2023 e del 2024. Secondo i cittadini, nel piano di gestione del rischio di alluvioni, risalente al 2013, erano già state segnalate criticità lungo il fiume Lamone, come la fragilità degli argini e la vegetazione eccessiva.

La denuncia ha portato nelle ore scorse ad un’interrogazione dell’europarlamentare europeo di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna. Cavedagna sabato era a Faenza in occasione del primo congresso in città della sezione locale di Fratelli d’Italia.