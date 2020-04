Dopo la chiusura forzata riaprono i primi negozi: “Giornata impegnativa, non ci siamo mai fermati”

Librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini hanno oggi riaperto e com’era preventivabile fin dalle prime ore i clienti si sono susseguiti numerosi dopo tutte queste settimane di chiusura forzata. A tutti, negozianti e acquirenti, è stato chiesto il rispetto delle misure di sicurezza e di indossare i sistemi protettivi basilari. Nonostante la riapertura, praticamente tutti i commercianti che oggi sono tornati ad alzare le serrande continueranno a mantenere il servizio di vendita a domicilio qualora fosse stato attivato. Per molti, infatti, potrebbe rappresentare un nuovo modo di concepire il negozio di vicinato, l’inizio di una rivoluzione che da anni, da più parti, viene richiesta. Tuttavia, fra coloro a cui era consentito, non tutti oggi hanno riaperto. C’è chi ha avuto timore, chi non era pronto e lo sarà solo nei prossimi giorni e anche chi contava prima della crisi sulla forza lavoro di molti tirocinanti e oggi si trova senza il numero di dipendenti necessario per l’attività