Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna alle Artificerie Almagià di Ravenna la manifestazione “Cantine in Città” che quest’anno si svolgerà sabato 28 febbraio. Il grande successo di pubblico e di operatori del settore degli ultimi anni, con presenze vicine alle 500 unità per anno, ha spinto il gruppo di appassionati a confermare la formula che è stata tanto apprezzata.

Cantine in Città 2026 si terrà sabato 28 febbraio, dalle 12 alle 19, e gode del patrocinio di Comune di Ravenna e di Confesercenti. Confermato anche lo staff di appassionati che ha organizzato le precedenti edizioni.

L’organizzazione ci tiene a sottolineare che il parco dei partecipanti è rinnovato per oltre due terzi, seguendo la filosofia della manifestazione di portare in città cantine sempre diverse, seppure i legami con le cantine ci spingono a confermare alcuni rapporti.

Gli organizzatori continuano a valorizzare le realtà provenienti da ogni parte d’Italia, cercando di rappresentare il maggior numero di regioni. Le cantine partecipanti sono per la stragrande maggioranza realtà indipendenti, che hanno numeri contenuti in fatto di produzione e che difficilmente il pubblico può trovare nei locali della città. La manifestazione vuole non solo avvicinare appassionati al mondo del vino, ma anche fare scoprire realtà nuove agli appassionati, oltre che far incontrare vignaioli e imprenditori locali per dare la possibilità di incontri, scambi di idee ed esperienze.

Punto di forza della manifestazione è l’Ugolino: un oggetto (che non sarà svelato prima dell’inizio della fiera) che ciascun partecipante riceverà compreso nel prezzo d’ingresso, valido come buono acquisto da 5 euro per ogni prodotto in vendita.

Il “food” della manifestazione sarà gestito da Messer Michele, che a Verucchio gestisce la bottega La Madia, e ci proporrà salumi, formaggi e tante eccellenze gastronomiche della nostra terra.

Il costo del biglietto in cassa è di 25 euro (22 per soci AIS, AIES, ONAV, FISAR, GO WINE, SLOW FOOD), mentre in prevendita online, disponibile alla pagina https://cic26.eventbrite.it, il costo è di 20 euro + d.p.

Elenco delle cantine presenti:

AGRICOLA FRANCESCA (TOSCANA-FI), ANCARANI (ROMAGNA-RA), CANTINA ANTICA VOLTA (LOMBARDIA-BS), BACK TO EDEN WINERY (AUSTRIA-GOLS), BARBAGLIA SILVIA (PIEMONTE-NO), AZ. VITIVINICOLA BETEMPS MATTHIEU (VALLE D’AOSTA-AO), BIANCOPECORA – MICROCANTINA (MARCHE-FM), CANTINA 366 (PIEMONTE-TO), CANTINA DELAITI (TRENTINO-TN), CANTINA TIBÈ (ROMAGNA-RA), CASALI DEL TOPPELLO (UMBRIA-PG), CASTELLO SANTANNA (FRIULI-UD), CANTINA CASTELSIMONI (ABRUZZO-AQ), FALCÒN (FRIULI-UD), FONDO SAN GIUSEPPE (ROMAGNA-RA), GALOGNANO (TOSCANA-SI), GILLARDI (PIEMONTE-CN), GIULIO E MAURO (TRENTINO-TN), CANTINA IL LORESE (MARCHE-AP), IL TEATRO (ROMAGNA-FC), LA SABBIONA (ROMAGNA-RA), LA SMERALDA (PIEMONTE-NO), LE DRIADI (LOMBARDIA-BG), LEGÀMI WINE (CAMPANIA-BN), MALGA RIBELLE (VENETO-TV), MASO GRENER (TRENTINO-TN), MILA VUOLO (CAMPANIA-SA), PODERE DEI FOLLI (LOMBARDIA-BS), ROEK (FRIULI-PN), ROBERTO SERIPANNI FIRULLI VIGNERON (PUGLIA-BA), SOCCI (MARCHE-AN), STROPPOLATINI (FRIULI-UD), TENUTA LA RISERVA (MARCHE-AP), TENUTA UCCELLINA (ROMAGNA-RA), VALENTINA CUBI (VENETO-VR), VIGNA DELLA CAVA (MARCHE-AN), VILLA LIVERZANO (ROMAGNA-RA), WIDUM BAUMANN 1048 BIO (ALTO ADIGE-BZ)

Per informazioni: cantineincitta@gmail.com