“Dopo il coronavirus, siam tornati ad una nuova normalità” Cristian e Nakia raccontano l’esperienza della malattia

Cristian e Nakia sono tornati alla normalità. Dopo aver contratto il coronavirus, da settimane sono ufficialmente guariti. Cristian è tornato al suo lavoro, Nakia sta aiutando a programmare la riapertura del Dopolavoro Ferroviario. I giorni della malattia sono stati giorni difficili, di paura. Ora la loro maggiore preoccupazione è la salute degli altri: non se la sentono ancora di andare a trovare i genitori o i loro affetti più cari. La malattia, tuttavia, può aver tolto loro qualcosa, ma non la voglia di scherzare e la voglia di tornare in mezzo alle persone.