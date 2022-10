Dopo gli attacchi vandalici, presidio davanti sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche

Presidio davanti alla sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) dopo l’attacco vandalico di venerdì scorso. Sindacati e ordini professionali legati al mondo della sanità lunedì pomeriggio si sono ritrovati in piazza Bernini a Ravenna insieme a istituzioni locali e forze dell’ordine in segno di risposta agli attacchi del gruppo novax ViVi, che venerdì ha imbrattato le sedi di Cgil, Cisl, Uil e OPI a Marina di Ravenna e a Ravenna. Un segnale di solidarietà concreto dopo i tanti messaggi arrivati nelle ore successive i raid, a difesa dei sindacati e dei professionisti impegnati in prima linea durante la pandemia.