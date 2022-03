Torna la Musica nelle Aie a Castel Raniero. Dopo due anni, il grande festival folk tornerà ad essere celebrato lungo i 5 chilometri delle colline sopra Faenza, dal 6 all’8 maggio. Già una ventina i gruppi musicali che hanno aderito al concorso musicale della domenica, mentre per la programmazione del fine settimane sono ancora in corso gli ultimi preparativi. La comunicazione è arrivata direttamente dall’organizzazione del festival. Poche righe solo per comunicare il ritorno dell’evento diventato punto di riferimento per tutta la Romagna.

Questi i gruppi musicali iscritti al concorso:

Adanzé

Banda Putiferio

Broken Quartet

Cantiga Caracol

Duo Mezza Pensione

I Balconi

Irenì Orchestra

Kissene Folk

La Carampana

La Luna e il Falò

Leggermente a Sud

Marcondiro

Nati Così

Obelisco Nero

Parlapà

Quarto Stato

Talitakum Taranta Migrante

The Freehands

Tizio Bononcini

Verdecane