Dopo Cervia, Alessio Grillini primo nel ranking italiano di categoria nell’Ironman

41° all’Ironman di Cervia nella categoria maschile 40-44 con il tempo di 9 ore, 34 minuti e 48 secondi. La bella notizia per Alessio Grillini è però arrivata successivamente. Con il piazzamento nella gara romagnola, disputata nonostante due costole rotte, Grillini è balzato in testa al ranking italiano di categoria grazie ai risultati ottenuti nel corso dell’anno, 33° a livello mondiale. L’atleta faentino, politico molto noto in città, nell’ultima stagione ha corso i Mondiali, l’Ironman in Austria e poi la tappa di Cervia, andando continuamente a migliorare le proprie prestazioni.