Dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca: “Allarmismi non fanno bene. Vaccinazione atto dovuto”

Dopo la sospensione in via precauzionale del lotto AstraZeneca utilizzato anche in provincia di Ravenna, molte fra le persone vaccinate con il prodotto dell’azienda anglo-svedese hanno contattato il proprio medico di riferimento preoccupate. La correlazione fra il vaccino e i tre decessi che si sono verificati, è però ancora tutto da verificare, com’è da verificare la possibile correlazione fra la somministrazione ed eventuali trombosi. La casa produttrice in queste ore ha ribadito la sicurezza del vaccino e l’OMS ha dichiarato che non esistono i presupposti per evitare di utilizzarlo. Fra chi si è sottoposto alla vaccinazione con AstraZeneca in queste settimane c’è anche Michele Orlando, docente all’istituto Oriani di Faenza, che rientra però fra quella cerchia di persone assolutamente tranquille dopo aver ricevuto la somministrazione della prima dose.