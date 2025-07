Martedì 22 luglio segna il ritorno del cinema sotto le stelle a Marina di Ravenna con l’avvio di Cinebeach 2025, la nuova rassegna estiva organizzata dalla Pro Loco. L’appuntamento è alle 21:30 in Piazza Markus con la proiezione di “La spiaggia dei gabbiani”, un film pensato per coinvolgere un pubblico ampio e offrire un momento di intrattenimento nella suggestiva atmosfera serale della costa. L’ingresso è gratuito e le sedute saranno messe a disposizione dall’organizzazione. Non è richiesta prenotazione.

Si tratta del primo di tre appuntamenti in programma, con l’obiettivo di riportare il grande schermo negli spazi pubblici del territorio e proporre un’occasione di incontro e condivisione culturale.

Il film in programma racconta la storia di un gruppo di amici, ex compagni di scuola alla soglia dei trent’anni, che si avventurano in una vacanza in barca a vela alla ricerca di un paradiso perduto fatto di risate, leggerezza e sogni. Ma quell’atmosfera, dieci anni dopo la fine del liceo, sembra svanita. Gli amici si ritrovano a fare i conti con fallimenti, frustrazioni e relazioni irrisolte, che finiranno per esplodere portando a galla verità a lungo sommerse.