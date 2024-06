Dopo 5 anni torna la festa della BCC per i bambini

Torna, dopo 5 anni, la festa de LA BCC ravennate forlivese e imolese rivolta ai bambini di Faenza. È la quattordicesima edizione di un’iniziativa che si inserisce all’interno dei percorsi di conciliazione casa-lavoro dell’istituto di credito. Due come sempre i momenti della festa: locali della banca aperti alle famiglie dei dipendenti, “In ufficio con mamma e papà”, per far conoscere ai figli, giocando o con alcuni laboratori, il luogo di lavoro dei genitori; poi la festa in Piazza del Popolo, aperta a tutti, con gonfiabili, giochi, laboratori di lettura, pompieropoli, spettacoli e percorsi motori.