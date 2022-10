“Dopo 2 anni di Pandemia e un 1 anno di paralisi provocata dallo svolazzare di carte bollate.Il VOLONTARIATO ACLISTA, riprende le proprie attività consapevole di dover contribuire con forza alla soluzione di molte problematiche che ci troviamo in agenda, anche, se non tutte di nostra competenza.

Il nostro guardare avanti è legato sopratutto agli obbiettivi del 3° Settore e al passaggio da CSV Provinciale a CSV ROMAGNA, in Area Vasta con le Provincie di Rimini e Cesena/Forli. Questo cambia radicalmente la ns. programmazione e il nostro impegno.

A tutto ciò si è aggiunto anche il trasloco dell’Associazione da Via Sansovino alla nuova sede del CSV ROMAGNA in Via Agro Pontino gestito da VolontaRomagna.

A novembre ripartiamo con il nostro Corso annuale per nuovi Volontari Polivalenti: di assistenza mostre, di accoglienza turistica, di comunità associative di prossimità, di segreteria associativa, di animazione e assistenza per gruppi, di assistenza a visite guidate, di volontariato Civico, di contrasto alle solitudini, per il volontariato giovanile, ecc.

Per rispondere alle nuove esigenze fatte emergere dai radicali cambiamenti provocati dal COVID19 e con modalità adeguate alla nuova realtà territoriale del CSV Romagna.

Le iscrizioni per la partecipazione IN PRESENZA alle lezioni del Corso si raccolgono fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili.

Le iscrizioni per la partecipazione alle lezioni ONLINE proseguono per individuali, per i gruppi ad esempio: Parrocchie, Circoli, Centri Sociali, ecc. per tutto il territorio delle Province di Ravenna, Rimini e Forli/Cesna.

Scaricare dai siti Web: www.volontariaclisti.org e www.ctacli.ra.it il programma e i moduli di iscrizione.

Il Corso è gratuito, resta l’impegno di legge di essere iscritto all’Associazione al costo di € 20,00 per tutto il 2023, comprese le coperture assicurative.”