ll vincitore della 100 Km del Passatore, Federico Furiani, è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping.

Come recita il comunicato di Nado Italia, l’organizzazione nazionale antidoping, Furiani, tesserato per la Tx Fitness e vincitore, nell’occasione del Passatore, anche del titolo italiano della 100 km, la sospensione è stata stabilita in via cautelare “per la violazione degli artt. 2.1, 2.2 (sostanze riscontrate: TESTOSTERONE (METABOLITI) BOLDENONE (METABOLITI). Il controllo è stato disposto da NADO Italia”.

Per Furiani arriva quindi la sospensione cautelare in attesa delle contronalisi.