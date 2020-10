Donne in Nero e Casa delle Donne manifestano contro la guerra fra Armenia e Azerbaijan

Manifestazione venerdì pomeriggio in Piazza Andrea Costa organizzata dal collettivo Donne in Nero e dalla Casa delle Donne di Ravenna per il conflitto che sta interessando in questi giorni Armenia e Azerbaijan. Tutto ruota attorno alla regione del Nagorno Karabakh, sull’altopiano al confine fra i due Stati, al centro di tensioni e conflitti fin dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica. Dopo giorni di scontri, nella serata di venerdì è arrivato l’annuncio di una tregua sotto la supervisione della Russia.