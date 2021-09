L’autopsia sul corpo di Valentina Zanacchini, la 51enne trovata senza vita nella sua abitazione in via Crocetta, ha escluso che la donna possa essere stata uccisa. Dovranno però essere svolti ulteriori esami per risalire alle cause del decesso. Al momento in Procura a Ravenna si indaga ancora per morte come conseguenza di altro reato.

La donna è stata ritrovata senza vita dall’ex compagno all’interno dell’abitazione. L’uomo, da giorni, non riceveva più notizie da Valentina Zanacchini con la quale i contatti erano periodici, nonostante la relazione interrotta.