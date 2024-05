Una donna è stata investita questa mattina a Russi. La 45enne stava attraversando la strada sulle scritte pedonali, quando è stata colpita da un’auto Mercedes, condotta da un uomo, che viaggiava in direzione di Faenza. L’incidente è accaduto in via Faentina Nord.

Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i soccorsi del 118, e la 45enne è stata trasportata al Bufalini di Cesena.

La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi a cura dei Carabinieri e della Polizia Locale di Russi.