Donna investita da un treno a Faenza, al passaggio a livello in via Ravegnana, trasportata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì. La dinamica dei fatti dovrà essere chiarita dalla Polizia Ferroviaria. La donna, a quanto pare, ha tentato di attraversare i binari nonostante la chiusura delle sbarre di protezione, ma non ha fatto in tempo ed è stata colpita dal treno in transito.