Una donna, stamane, è caduta in acqua nel canale Candiano, lato sud, all’altezza del Soul Club. La caduta sembrerebbe essere stata causata da una disattenzione. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Sul posto si sono portati due volanti della polizia e un’ambulanza del 118. La donna, rimasta cosciente, è stata aiutata a risalire, mediante la scaletta di salvataggio posta nelle vicinanze. A causa delle basse temperature dell’acqua, sono immediatamente scattate le procedure per prevenire eventuali ipotermie. La donna è stata avvolta da una coperta termica e trasportata a bordo dell’ambulanza. Dopo aver verificato le condizioni di salute, quindi, il 118 ha accompagnato la malcapitata all’ospedale Santa Maria delle Croci.