Donna cade dal Ponte della Memoria: trasportata in gravi condizioni al Bufalini

Una donna è caduta nel Lamone, precipitando dal Ponte della Memoria, per cause ancora in corso di accertamento. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30, a Faenza. La caduta è avvenuta in un punto del fiume dove l’acqua non è piuttosto alta e dove sono presenti nel letto diverse rocce. La donna è stata vista cadere e immediata è stata la richiesta di soccorso. Al ponte della Memoria sono quindi accorsi i Vigili del Fuoco, gli equipaggi del 118, Polizia Locale e Carabinieri. La donna è stata raggiunta e trasportata sull’argine del fiume, dove il personale medico e infermieristico ha iniziato le prime operazioni di soccorso e di verifica delle condizioni vitali. Il quadro clinico è immediatamente risultato grave ed è stato stabilito il trasferimento d’urgenza al centro traumatologico specializzato dell’ospedale Bufalini di Cesena mediante elisoccorso.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dei presenti al momento della caduta, per ricostruire quanto successo. Non è escluso il gesto spontaneo.

Per permettere le operazioni di soccorso della donna e i primi rilievi d’indagine per quanto accaduto, il ponte della Memoria, oggi principale via di comunicazione per la viabilità urbana di Faenza, è stato completamente chiuso al traffico.